شكرا لقرائتكم خبر عن جنة البحر المتوسط.. خريطة شواطئ مطروح ودليلك لقضاء مصيف ممتع والان مع تفاصيل الخبر

تستقطب شواطئ مطروح والساحل الشمالي ملايين المصريين والسياح، خلال فصل الصيف من كل عام، حيث إنها من أجمل شواطئ البحر المتوسط، وتتميز بالبكارة وصفاء ونقاء المياه وتدرج ألوانها المذهل، ونعومة رمالها البيضاء، إضافة للطبيعة المحيطة بمفردات خلابة.

وتزايد الاهتمام بمنطقة الساحل الشمالي، خلال السنوات الأخيرة، وإحداث طفرة في الخدمات وشبكات الطرق، والعديد من المشروعات السياحية والترفيهية والاستثمارية، أبرزها مدينة العلمين الجديدة، وهو ما جعلها من أهم مناطق السياحة الترفيهية في مصر والشرق ألوسط، ويتردد عليها أكثر من 7 ملايين مصطاف وسائح، خلال فترة المصيف.

وتتفرد شواطئ مطروح الممتدة بطول حوالي 300 كيلو متر، بالنقاء والخصوصية، وتباين مياه البحر بين الصافى الرقراق والتركواز والأزرق الفاتح والأزرق الغامق وكثرة الخُلجان، مما يجعل الأمواج هادئة وعمق الشواطئ متدرج بشكل آمن للصغار والكبار، وجميعها يمتاز بالبكارة والخصوصية.

وتستقبل مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة، العدد الأكبر من المصطافين، وتفضل الأسر التي لديها أطفال الشواطئ الواقعة على الخلجان، التي تناسب الأطفال ومن لا يجيد السباحة، حيث تتميز بالأعماق المتدرجة و هدوء الامواج.

وتفتح جميع شواطئ مطروح مجاناً، فلا توجد شواطئ خاصة، إلا قليلاً، وهى غالباً تقع في المنتجعات والقرى السياحية بالساحل الشمالى، أما شواطئ مدينة مرسى مطروح، فهي شواطئ عامة ما عدا عدد قليل جداً خاص بالفنادق التى تقع عليه.

وتنتشر الشواطئ شرقاً وغرباً مثل شاطئ مطروح العام، القريب من وسط المدينة، يقابله من الناحية الأخرى شاطئ روميل الشهير، والذى يمثل شبه جزيرة صغيرة، وشاطئ الفيروز، وشاطئ البسنت، وشاطئ الهنا، ويقع شاطئي العوام والليدو بالناحية الغربية من كورنيش المدينة، يقابلهما شاطئ الغرام وكليوباترا ويقعان على شبه جزيرة مواجه للمدينة، وتقع شرق المدينة شواطئ مينا حشيش والرميلة وعلم الروم، وتقع غرب المدينة الشواطئ المميزة وذات الخصوصية، من بينها شواطئ الأُبيض العام وبلو بيتش والنخيل والأصيل وشاطئ منطقة عجيبة ذات المناظر الطبيعية الخلابة وغيرها.

ويتنوع السكن الفندقي والمصيفي في مرسى مطروح، ويناسب مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية، فهناك عدد من الفنادق الشعبية، والسياحية العادية، ذات الإيجارات المتفاوتة، حسب مستوى وموقع كل فندق، إضافة إلى الفنادق المصنفة سياحيا بعدد النجوم بمستوياتها المختلفة، وكذلك الشقق المفروشة والشاليهات التى تتفاوت ما بين الشعبية والمتوسطة والفاخرة التى تطل على البحر مباشرة، وتستوعب الشقق المفروشة والشاليهات غالبية المصطافين خلال موسم الصيف السياحي.