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قطار رقم 1010 أسوان القاهرة (تحيا مصر) موعد قيامه الساعة 00.05 مساء. ثانيا: القطارات المكيفة والروسى والمختلطة المستمرة من الإسكندرية أسوان والعكس:

قطار رقم 91 السد العالى أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 22.40 مساء.

قطار رقم 187 السد العالى أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 18.30 مساء.

قطار رقم 1111 تهوية ديناميكية يقوم من الفيوم الساعة 12.50 ويصل الوسطى 13.40 ثم يصل القاهرة 15.10 .

قطار رقم 1012 القاهرة أسوان (تهوية) موعد قيامه الساعة 20.20 مساء. القطارات المكيفة و الروسى على خط (أسوان - القاهرة):

القاهرة - سامية سيد - أولا: القطارات المكيفة والروسى على خط (القاهرة - أسوان):

شكرا لقرائتكم خبر عن قطارات الصعيد من القاهرة والعكس.. جدول شامل بالمواعيد اليوم الجمعة 6-6-2025 والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية