شكرا لقرائتكم خبر عن قصر العينى: مستشفى الفرنساوى الجديد يضم منطقة DG للعلاج السياحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مستشفيات جامعة القاهرة قصر العينى، أن مستشفى الفرنساوى التعليمى الجديد تتكون من 12 طابقًا، بسعة 800 سرير، وتضم 18 غرفة عمليات، بالإضافة إلى 9 رعايات مركزة بإجمالي 124 سريرًا.

وأوضح قصر العينى، أنه تم تنظيم عدد من أعمال التطوير والتجديد، ومنها تجهيز منطقة للمرضى ومنطقة لأعضاء هيئة التدريس (32 سريرًا)، وتحويل منطقة A9 إلى رعاية مركزة جراحية لأمراض الكبد (20 سريرًا).

وأشارت مستشفيات قصر العيني إلى أنه تم افتتاح منطقة DG للعلاج السياحي لتقديم خدمات طبية عالية الجودة للمرضى الدوليين.