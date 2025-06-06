شكرا لقرائتكم خبر عن نقلة نوعية.. مميزات قطار DESIRO فائق السرعة بشبكة القطارات السريعة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الهيئة القومية للأنفاق أن شبكة القطارات السريعة التي تنفذها مصر، تضم 3 أنواع من القطارات بينهم جرار DESIRO الإقليمي وهو أحد النماذج المتطورة في منظومة النقل الذكي المستدام، وبداية لشبكة متكاملة تخدم الإنسان وتحافظ على البيئة.

ما يميز قطار DESIRO:

• قطار إقليمي فائق السرعة.

• سرعة تشغيلية تصل إلى 160 كم/الساعة.

• عربات طرفية بطابق واحد، وعربات وسطية بطابقين لأول مرة في مصر.

• تصميم يُراعي متطلبات كبار السن وذوي الهمم.

• أنظمة أمان متقدمة ومواصفات فنية عالمية.

• صديق للبيئة.. ضمن رؤية الدولة للتحول إلى وسائل نقل ذكية ومستدامة.



وأضافت الهيئة أن هذا القطار يأتي كجزء من رؤية طموحة لتعزيز الربط الإقليمي بين المحافظات، وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، وتقديم تجربة سفر آمنة، سريعة، ومريحة لكل المواطنين.

