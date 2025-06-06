شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد الأردنى يحتفل مع النشامى بالتأهل لكأس العالم لأول مرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص ولى العهد الأمير حسين بن عبد الله على الاحتفال مع أفراد منتخب النشامى بعد تأهله للمرة الأولى فى تاريخه لكأس العالم.

وشوهد الأمير حسين بن عبد الله وشقيقه الأمير هاشم فى المدرجات اليوم أثناء تشجيعهم المنتخب فى مباراته ضد منتخب سلطنة عمان التى انتهت بخسارة الأخير 3 صفر.

حقق المنتخب الأردني إنجازًا تاريخيًا طال انتظاره، بتأهله رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه الكبير على منتخب عُمان بنتيجة 3-0، مساء الخميس، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.

وجاء الفوز في اللقاء الذي احتضنه مجمع السلطان قابوس الرياضي في العاصمة العُمانية مسقط، ليمنح "النشامى" بطاقة العبور المباشر، بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة الثانية، بفارق أربع نقاط عن العراق صاحب المركز الثالث، وقبل جولة من نهاية المرحلة الحالية.

وضع نجم الهجوم علي علوان بصمته التاريخية بتسجيل ثلاثية "هاتريك" في الدقائق (45+7 من ركلة جزاء، 51، 64)، ليقود الأردن لتحقيق فوز مستحق وضعه ضمن قائمة المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026، الذي يُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

بهذا الإنجاز، بات المنتخب الأردني، المنتخب العربي العاشر الذي يتأهل للمونديال، بعد مصر، المغرب، الجزائر، تونس، السعودية، العراق، الكويت، قطر، والإمارات.

والمنتخب الآسيوي الخامس عشر الذي يبلغ النهائيات.

كما أصبح المنتخب رقم 82 عالميًا الذي يظهر في كأس العالم، والثاني الذي يسجّل ظهوره الأول في نسخة 2026 بعد أوزبكستان.

إنجاز تاريخي وجماهير تنتظر المزيد

تأهل "النشامى" يُعد محطة فارقة في مسيرة الكرة الأردنية، بعد سنوات من المحاولات والاقتراب، ليأتي الحلم في النسخة الموسعة من المونديال، والتي تسمح بمزيد من التمثيل الآسيوي والعربي.

ويدخل الأردن بهذه المشاركة التاريخية مرحلة جديدة على الصعيدين الفني والجماهيري، مع طموحات بتحقيق ظهور مشرّف يليق بما قدمه في التصفيات.

ترتيب المجموعة الثانية بعد الجولة التاسعة:

كوريا الجنوبية – 19 نقطة

الأردن – 16 نقطة

العراق – 12 نقطة

عُمان – 10 نقاط

فلسطين – 6 نقاط

الكويت – 5 نقاط

ويضمن نظام التصفيات الآسيوي تأهل المنتخبات التي تحتل المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى المونديال بشكل مباشر، بينما يخوض أصحاب المركزين الثالث والرابع ملحقًا قاريًا.

تشكيلة المنتخبين في المباراة:

الأردن:

يزيد أبو ليلى – محمد أبو النادي، يزن العرب، عبد الله نصيب – أحمد عساف، مهند أبو طه، عامر جاموس، إبراهيم سعادة – علي علوان، يزن النعيمات، موسى التعمري.

عُمان:

إبراهيم الرشيدي – علي البوسعيدي، ثاني الرشيدي، أحمد الخميسي، خالد البريكي – عبد الرحمن المشيفري، أرشد العلوي، حارب السعدي، جميل اليحمدي، صلاح اليحيائي – عصام الصبحي.