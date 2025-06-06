شكرا لقرائتكم خبر عن صلاة العيد الساعة كام فى مصر 2025؟.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الحسابات الفلكية التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن يوم الجمعة 6 يونيو 2025 سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 1446 هجريا.

ويبحث المواطنون الآن عن صلاة العيد الساعة كام فى مختلف المحافظات، بالتزامن مع اقتراب العيد، وقد تم الإعلان عن المواقيت الدقيقة لصلاة عيد الأضحى فى جميع أنحاء الجمهورية.

فى القاهرة والجيزة، تقام صلاة العيد فى تمام الساعة 6:19 صباحا، بينما يكون الموعد فى الإسكندرية عند 6:21 صباحًا، وفى بورسعيد الساعة 6:11، أما فى العريش فتبدأ الصلاة فى 6:06.

أما فى محافظات الصعيد، فتبدأ صلاة عيد الأضحى فى المنيا وأسيوط وسوهاج وأسوان الساعة 6:25 صباحًا، وفى قنا الساعة 6:21، بينما تأتى مدينة أبو سمبل فى نهاية قائمة المدن، حيث تقام الصلاة هناك فى الساعة 6:34 صباحًا.

وعن مدن البحر الأحمر، تأتى صلاة العيد فى الغردقة عند 6:15 صباحًا، وفى شرم الشيخ الساعة 6:11، وتكون الصلاة فى نويبع الساعة 6:07، وفى حلايب الساعة 6:14، أما فى شلاتين فتُقام الصلاة الساعة 6:16 صباحًا.

وتأتى هذه المواعيد لتساعد المواطنين فى تنظيم يومهم والاحتفال بالشعائر المباركة فى وقتها المحدد، لذا إذا كنت تتساءل عن صلاة العيد الساعة كام، فهذه قائمة دقيقة بأبرز المدن والمحافظات المصرية.

موعد صلاة العيد الأضحى 2025