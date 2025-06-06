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مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 6 -6 - 2025 بمحافظات الجمهورية

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مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 6 -6 - 2025 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب - محمود راغب

الجمعة، 06 يونيو 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة 6 يونيو فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:09  ص
موعد صلاة الظهر 12:53 م
 موعد صلاة العصر 29: 4 م 
موعد صلاة المغرب 7:54 م 
موعد صلاة العشاء  9:26 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:08 ص 
موعد صلاة الظهر 12:58 م 
موعد صلاة العصر 4:37 م
موعد صلاة المغرب 8:01 م 
موعد صلاة العشاء 9:35 م  

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:02 ص
 موعد صلاة الظهر 12:49 م 
موعد صلاة العصر 4:26 م 
موعد صلاة المغرب 7:51 م 
موعد صلاة العشاء 9:24  م   

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:05 ص
وقت صلاة الظهر 12:41 م
موعد صلاة  العصر 4:12 م
وقت صلاة المغرب 7:37 م
وقت صلاة العشاء 9:05 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:21  ص
موعد صلاة الظهر 12:47 م 
موعد صلاة العصر 10: 4 م 
موعد صلاة المغرب 7:38 م 
موعد صلاة العشاء 9:02 م

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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