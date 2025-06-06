شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 6 -6 - 2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب - محمود راغب الجمعة، 06 يونيو 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة 6 يونيو فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 4:09 ص

موعد صلاة الظهر 12:53 م

موعد صلاة العصر 29: 4 م

موعد صلاة المغرب 7:54 م

موعد صلاة العشاء 9:26 م مواقيت الصلاة فى الإسكندرية مواقيت الصلاة فى الإسكندرية وقت صلاة الفجر 4:08 ص

موعد صلاة الظهر 12:58 م

موعد صلاة العصر 4:37 م

موعد صلاة المغرب 8:01 م

موعد صلاة العشاء 9:35 م مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية وقت صلاة الفجر 4:02 ص

موعد صلاة الظهر 12:49 م

موعد صلاة العصر 4:26 م

موعد صلاة المغرب 7:51 م

موعد صلاة العشاء 9:24 م مواعيد الصلاة بشرم الشيخ مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:05 ص

وقت صلاة الظهر 12:41 م

موعد صلاة العصر 4:12 م

وقت صلاة المغرب 7:37 م

وقت صلاة العشاء 9:05 م مواقيت الصلاة فى أسوان مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:21 ص

موعد صلاة الظهر 12:47 م

موعد صلاة العصر 10: 4 م

موعد صلاة المغرب 7:38 م

موعد صلاة العشاء 9:02 م

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