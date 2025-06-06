شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 6 -6 - 2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - محمود راغبالجمعة، 06 يونيو 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة 6 يونيو فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:09 ص
موعد صلاة الظهر 12:53 م
موعد صلاة العصر 29: 4 م
موعد صلاة المغرب 7:54 م
موعد صلاة العشاء 9:26 م
وقت صلاة الفجر 4:08 ص
موعد صلاة الظهر 12:58 م
موعد صلاة العصر 4:37 م
موعد صلاة المغرب 8:01 م
موعد صلاة العشاء 9:35 م
وقت صلاة الفجر 4:02 ص
موعد صلاة الظهر 12:49 م
موعد صلاة العصر 4:26 م
موعد صلاة المغرب 7:51 م
موعد صلاة العشاء 9:24 م
وقت صلاة الفجر 4:05 ص
وقت صلاة الظهر 12:41 م
موعد صلاة العصر 4:12 م
وقت صلاة المغرب 7:37 م
وقت صلاة العشاء 9:05 م
وقت صلاة الفجر 4:21 ص
موعد صلاة الظهر 12:47 م
موعد صلاة العصر 10: 4 م
موعد صلاة المغرب 7:38 م
موعد صلاة العشاء 9:02 م
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