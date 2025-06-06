شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية السابق يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، رسالة تهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعرب فيها عن خالص التهاني وأطيب الأمنيات إلى الشعب المصري العظيم، وإلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الحكومة المصرية، وكافة مؤسسات الدولة، وإلى كل مصري شريف يعيش على أرض الوطن.

وقال خلال قناة الناس: "إن الأعياد في الإسلام عيدان، عيد يأتي بعد صوم رمضان، وعيد يأتي بعد الحج الأكبر، وكلٌّ منهما يأتي بعد أداء فريضة عظيمة فرضها الله سبحانه وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة الكريمة العزيزة على قلوبنا، نتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بحلول هذا العيد المبارك، عيد الأضحى، أعاده الله سبحانه وتعالى علينا وعليكم، وعلى الأمتين العربية والإسلامية، وعلى العالم أجمع، بالأمن والسلم والرخاء والازدهار".

ودعا بأن يتقبل الله من الحجاج حجهم، ومن الصائمين صيامهم، وأن يعيد هذه الأيام المباركة على مصرنا الحبيبة وقد تحققت فيها كل آمالها في الأمن والاستقرار والتنمية.