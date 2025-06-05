شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: مليون و673 ألفا و230 حاجا وحاجة إجمالى أعداد الحجاج لموسم 1446 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة السعودية للإحصاء، اليوم الخميس، أن إجمالى أعداد الحجاج هذا العام 1446هـ بلغ (1,673,230) حاجًّا وحاجَّة، منهم (1,506,576) حاجًّا وحاجَّة، قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل (166,654) حاجًّا وحاجَّة، من المواطنين والمقيمين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وبيَّنت الهيئة - فى نتائجها الإحصائية لحج هذا العام - أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالى العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ (877,841) حاجًّا، بينما بلغ عدد الحاجَّات الإناث من الإجمالى العام لأعداد حجاج الداخل والخارج (795,389) حاجَّةً.

وحول إحصاءات الحجاج القادمين من خارج المملكة، أوضحت الهيئة طُرق قدوم الحجاج من خارج المملكة، حيث وصل (1,435,017) حاجًّا وحاجَّة، عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل (66,465) حاجَّا وحاجَّة عن طريق المنافذ البرية، فيما وصل عن طريق المنافذ البحرية (5,094) حاجًّا وحاجَّة.

ويذكر أن الهيئة العامة السعودية للإحصاء اعتمدت فى إصدار البيانات والمؤشرات الإحصائية لموسم حج عام 1446ه / 2025م على بيانات السجلات الإدارية من وزارة الداخلية السعودية بوصفها المصدر الرئيس للبيانات، لتوفير بيانات سجلية عالية الدقة والموثوقية لإحصاءات الحج وفق نموذج موحَّد يشمل عددًا من العناصر، وذلك امتدادًا للنهج الإحصائى الذى تم اتباعه خلال الأعوام الخمسة الماضية.