شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تجهز سيارات لغسيل وتطهير أماكن مخلفات الذبح والان مع تفاصيل الخبر

أكد اللواء وليد أبو النصر رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة، أنه تم تجهيز سيارات المياه المزودة بالمواد المطهرة لغسيل وتطهير أماكن مخلفات الذبح بالشوارع أولا بأول فى حالة وجود دماء ناتجة عن ذبح مخالف خلال أيام العيد.

وأضاف رئيس هيئة النظافة بالقاهرة، أن محافظ القاهرة وجه بتحرير محاضر للمخالفين لتعليمات الذبح خارج المجازر، خاصة الذين يتركون مخلفات الذبح في الشوارع.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أنه تم مراجعة الإنارة بجميع المحاور والشوارع الرئيسية، والشوارع المؤدية للمساجد والساحات والمناطق المحيطة بالحدائق والمتنزهات وصيانة المهمات من كابلات وأعمدة الإنارة وإحكام غلق أبوابها.

وأكد اللواء وليد أبو النصر على استمرار غرفة عمليات الهيئة بالعمل بكامل طاقتها لتلقى أى شكاوى على مدار اليوم على أرقام 26843759 ، والخط الساخن 15264، والتواصل الدائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الأخري الخاصة بالمرافق العامة والأحياء والإسعاف والمطافي وغيرها.