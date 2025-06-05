شكرا لقرائتكم خبر عن صوم عرفة.. تعرف على موعد أذان المغرب اليوم الخميس 5 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الكثير من المواطنين عن موعد أذان المغرب اليوم، وذلك مع صوم يوم عرفة لما له من فضل عظيم، ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ»، ومعنى الحديث أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب السنة الماضية، ويَحُول بين صائمه وبين الذنوب في السنة الآتية.

وتختلف مواعيد صلاة المغرب اليوم من محافظة لأخرى، لذا ننشر موعد أذان المغرب يوم عرفة 2025 في بعض المدن والمحافظات المصرية.

موعد أذان المغرب يوم عرفة 2025

- موعد آذان المغرب في القاهرة: 7:54 م

- موعد آذان المغرب في الإسكندرية: 8:02 م

- موعد آذان المغرب في أسوان: 8:10 م

دعاء يوم عرفة 2025

يوم عرفة يوم عظيم وهو أفضل أيام السنة، وقال عنه رسول الله -عليه الصلاة والسلام-: ما من يوم أكثر أن يعتق فيه عتقاء من النار من يوم عرفة، ومن فضل اليوم العظيم قبول الدعاء ومن الأدعية المستحب أن يرددها المسلم.

- قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».

