شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الحجاج يؤدون صلاتى الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بمسجد نمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى حجاج بيت الله الحرام ظهر اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في مسجد نمرة بمشعر عرفات، اقتداءً بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذلك عقب استماعهم إلى خطبة يوم عرفة التي ألقاها الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، وسط أجواء إيمانية مهيبة امتلأت فيها جنبات المسجد وساحاته بقلوب خاشعة وألسنة متضرعة.

ويقع مسجد نمرة في طرف مشعر عرفات، ويُعد أحد أبرز المعالم الدينية والتاريخية في الحج، ويحمل أسماء عدة وردت في كتب التاريخ، منها: "مسجد النبي إبراهيم"، و"مسجد عرفة"، و"مسجد عُرنة"، و"مسجد الخليل". ويرجع تأسيسه إلى منتصف القرن الثاني الهجري في عهد الخلافة العباسية، قبل أن يشهد أكبر توسعة في تاريخه خلال العهد السعودي، حيث بلغت مساحته أكثر من (110) آلاف متر مربع، ما يتيح له استيعاب نحو (350) ألف مصلٍ في آنٍ واحد.

ويتكون المسجد من ست مآذن شامخة يبلغ ارتفاع كل واحدة منها (60) مترًا، وثلاث قباب تتوسط سقفه، إضافة إلى (10) مداخل رئيسية تحتوي على (64) بابًا، ما يسهم في تسهيل دخول وخروج الحجاج بانسيابية عالية. كما يضم المسجد غرفة بث إذاعي مجهزة بأحدث التقنيات لنقل خطبة عرفة وصلاتي الظهر والعصر مباشرة إلى العالم عبر الأقمار الصناعية، في مشهد يعكس العناية الفائقة التي توليها المملكة العربية السعودية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وتيسير أداء النسك والشعائر على الحجاج.

وقد ألقى خطبة يوم عرفة فى مسجد نمرة، الشيخ الدكتور صالح بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، حيث توافد حجاج بيت الله الحرام قبيل خطبة عرفة، وسط أجواء روحانية مهيبة، استعدادًا لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا، اقتداءً بسنة النبي ﷺ.

وشهد المسجد انسيابية في حركة الدخول وتنظيمًا محكمًا من قبل الجهات المعنية، وسط خدمات متكاملة وفرها القائمون على شؤون الحج، لضمان راحة الحجاج وسلامتهم داخل المسجد وفي محيطه، مع توفير المياه والتهوية والمظلات، بما يتناسب مع طبيعة الأجواء.

ويُعد مسجد نمرة من أبرز المعالم في مشعر عرفات، حيث يُلقى منه خطاب الحج سنويًا، وتُقام فيه شعيرة عظيمة تُعدّ من ركائز هذا الركن الخامس من أركان الإسلام، وسط اهتمام بالغ من القيادة الرشيدة بتوفير أعلى درجات التنظيم والتيسير في هذا اليوم العظيم.