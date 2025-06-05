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تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى 2025 في القاهرة ومحافظات الجمهورية

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تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى 2025 في القاهرة ومحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت بتول عصام

الخميس، 05 يونيو 2025 05:00 م

كشفت الحسابات الفلكية لمعهد الفلك، أن يوم الجمعة الموافق 6 يونيو 2025، هو أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 1446 هـ.

وتحددت مواقيت صلاة العيد في مختلف محافظات ومدن الجمهورية، حيث ستكون صلاة العيد في القاهرة والجيزة في تمام الساعة 6:19 صباحًا، وفي الإسكندرية في الساعة 6:21، وفي بورسعيد 6:11، بينما يحين موعدها في العريش عند 6:06.

وفي محافظات الصعيد، تؤدى الصلاة في المنيا وأسيوط وسوهاج وأسوان في تمام الساعة 6:25 صباحًا، بينما يحين وقتها في قنا عند 6:21. أما مدينة أبو سمبل فتشهد صلاة العيد في 6:34، وتعد آخر المدن التي تقام فيها الصلاة.

وتأتي مواعيد الصلاة في مدن البحر الأحمر كالغردقة وشرم الشيخ في 6:15 و6:11 على الترتيب، فيما تكون الصلاة في نويبع في الساعة 6:07، وفي حلايب وشلاتين عند 6:14 و6:16 صباحًا.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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