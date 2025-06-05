شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الأتوبيس الترددى خلال أيام عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

يستمر عمل الأتوبيس الترددى طوال أيام عيد الأضحى دون توقف، حيث يعمل الأتوبيس في الثامنة صباحا عقب صلاة العيد، ويستمر حتى الثامنة مساء، حيث يتحرك آخر أتوبيس من محطة أكاديمية الشرطة الساعة 7 ليصل محطة نزلة الزراعى الساعة 8، وآخر أتوبيس من محطة نزلة الزراعى يتحرك الساعة 7 ويصل أكاديمية الشرطه الساعة 8 مساءً.

وتصل مدة الرحلة ساعة تقريبا من أكاديمية الشرطة حتى نزلة قليوب، بطول 35 كم، وهى طول المرحلة الأولى التي تم افتتاحها منذ أيام، حيث شغلت وزارة النقل 14 محطة للاتوبيس الترددى، على الطريق الدائرى للجمهور، فى مرحلته الأولى من محطة أكاديمية الشرطة حتى محطة نزلة قليوب.

وتبلغ تذكرة ركوب الأتوبيس الترددى 15 جنيها بالمرحلة الأولى التي تشمل 14 محطة، ويمكن ركوب 4 محطات بـ 5 جنيهات، و9 محطات بـ 10 جنيهات، و14 محطة بـ 15 جنيها.

أهم المعلومات عن المشروع:

المرحلة الأولى من أكاديمية الشرطة وحتى تقاطع الدائري مع طريق إسكندرية الزراعي.

الراكب يصل للمحطات عبر كباري أو أنفاق المشاة.

يوجد بوابات إلكترونية بالمحطات شبيهة بالمترو.

سيتم تسيير 100 أتوبيس كهربائي في المرحلتين الأولى والثانية.

الاتوبيسات كهربائية منتجة محليا.

يوجد محطة شحن رئيسية و3 محطات شحن فرعية.

زمن التقاطر 3 دقائق وستصل لـ1.5 في أوقات الذروة.

تم الربط بين المحطات والمواقف أسفل الطريق الدائري.

مشروع الأتوبيس الترددي BRT يضم 48 محطة.

المرحلة الثانية تضم 21 محطة من المشير طنطاوى حتى تقاطع الفيوم.

المرحلة الثالثة بها 13 محطة من اسكندرية الزراعي حتى إسكندرية الصحراوى.