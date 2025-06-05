شكرا لقرائتكم خبر عن القوات البحرية تستلم القاطرة الأولى رأس الحكمة (ASD) من ترسانة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار توجيهات القيادة السياسية لتوطين الصناعات الوطنية وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة.

على التطوير المستمر للإمكانيات والقدرات التسليحية، شهد الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية رئيس مجلس إدارة جهاز الصناعات والخدمات البحرية استلام القاطرة الأولى ( رأس الحكمة ) من طراز أزيموث (RASTR 3200) ASD من إجمالى عدد (3) قاطرة يتم تشييدهم لصالح القوات البحرية المصرية، والتى تم بناؤها داخل ترسانة الإسكندرية بالتعاون مع هيئة الإشراف الفرنسية (BV) وذلك ضمن عقد الاتفاق بين القوات البحرية وشركة ترسانة الإسكندرية.

وتتميز القاطرة (ASD) بسعرها التنافسى وزيادة قوة الشد التى تبلغ (85) طنا، وسهولة المناورة والتحكم مع تجهيزها بمعدات من كبرى الشركات العالمية فى ذلك المجال.

وتهدف شركة ترسانة الإسكندرية للمنافسة فى سوق القاطرات العالمية بهذا الطراز لأول مرة فى مجال صناعة القاطرات البحرية بمصر وأن تكون مركزًا لبناء وإنتاج هذا النوع من القاطرات لمختلف البلدان خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك بحضور اللواء بحرى حسام الدين عزت رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الإسكندرية وعدد من قادة القوات البحرية وهيئة الإشراف الفرنسية (BV) ومجموعة من ممثلى كبرى الشركات العالمية المختصة فى المجال البحرى.