شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية على كافة الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استقرار الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، موضحة أن درجة الحرارة سجلت الساعة 12 ظهرًا على القاهرة الكبرى 30 درجة.

وتوقعت الهيئة أن يسود، اليوم، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع نشاط رياح أحيانًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

ولفتت إلى أن هناك اضطرابًا في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، حيث من المتوقع أن تكون سرعة الرياح من (60:40) كم/س وارتفاع الأمواج من (3:2) متر.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس خلال فترة إجازة عيد الأضحى تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (4:2) درجات لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية (29:26)، القاهرة الكبرى (36:35)، جنوب البلاد (42:36).

وأوضحت أن هذه الفترة يسودها طقس حار إلى شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأشارت إلى أنه من المتوقع نشاط شبورة مائية من (7:4 صباحًا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، مع نشاط رياح على أغلب الأنحاء.