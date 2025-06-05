شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات على مدار الساعة بالسكة الحديد لمتابعة سير القطارات والان مع تفاصيل الخبر

يواصل عمال السكة الحديد العمل خلال فترة إجازة عيد الأضحى وذلك لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب، وكذلك متابعة حركة مسير القطارات على مستوى الجمهورية من خلال غرفة عمليات على مدار الـ24 ساعة والتأكد من تقديم كافة التسهيلات للجمهور ولاستيعاب الأعداد المتزايدة لجمهور الركاب طوال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وشدد رئيس هيئة السكة الحديد على اتخاذ كافة السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان خلال عطلة عيد الأضحى المبارك مع استمرار تكثيف أعمال الصيانة بالورش وعدم السماح بخروج أي قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة للقطارات والتأكيد على نظافة جميع القطارات ودورات المياه قبل خروجها إلى السفرية.

كما وجه رئيس الهيئة بالتأكيد على تواجد جميع عمال صيانة السكك والإشارات والمرور المستمر لمتابعة السكك و إزالة أى أعطال تؤثر على مسير القطارات.

ويذكر أن الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر، قررت تشغيل أربعة قطارات إضافية ثالثة مكيفة فجر يوم 5 / 6 / 2025 على خط القاهرة / أسوان والعكس علاوة علي القطارات المجدولة والإضافية السابقة.



عمال السكة الحديد خلال العمل

السكة الحديد خلال العمل



أجهزة إلكترونية



عمال نظافة



مزلقان



لوحات تحكم



عمال السكة الحديد خلال العمل



عمال السكة الحديد خلال العمل



عمال السكة الحديد



القضبان