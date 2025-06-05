شكرا لقرائتكم خبر عن حكم وقوف الرجال بجوار النساء فى صلاة العيد.. الأوقاف توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الأوقاف تنبيهات لعموم المصلين والمصليات إلى ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية والتنظيمية عند أداء صلاة العيد، حرصًا على الحفاظ على قدسية الشعيرة، واحترامًا لقيم الدين الإسلامي الحنيف، والتزامًا بقواعد النظام العام.

وأضافت الوزارة أن العلماء والفقهاء أكدوا أن صلاة الرجال بجوار النساء في صف واحد - دون وجود فاصل أو حاجز- مخالفة صريحة للضوابط الشرعية التي تحث على التفريق بين صفوف الرجال والنساء في الصلاة، وتُعد - أيضًا - تجاوزًا لقوانين المحافظة على الآداب العامة، التي تنظم أسس الاجتماع بين الجنسين، بما يحقق الاحترام المتبادل، والسكينة والخشوع المطلوبين في مثل هذه الشعائر الجليلة.

وأهابت الوزارة بجميع المصلين والمصليات، ضرورة الانتباه إلى هذه المسألة، وتنظيم الصفوف بما يتوافق مع الشرع الشريف، وذلك من خلال تخصيص أماكن واضحة للنساء، تفصلها عن صفوف الرجال بحواجز مناسبة أو فواصل تنظيمية، تضمن أداء الصلاة في أجواء روحانية تليق بمقام العيد المبارك.