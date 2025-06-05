شكرا لقرائتكم خبر عن حجاج بيت الله الحرام يؤدون الظهر والعصر في مسجد نمرة والان مع تفاصيل الخبر

أدى حجاج بيت الله الحرام اليوم الخميس صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في مسجد نمرة بصعيد عرفات في واحد من أعظم المشاهد الإيمانية التي تتجلى فيها وحدة المسلمين وتلاحمهم في يوم الوقفة الكبرى، حيث توافدت جموع الحجيج على المسجد منذ ساعات الصباح الأولى للاستماع إلى خطبة يوم عرفة وأداء الصلاة الجامعة وسط أجواء مفعمة بالخشوع والطمأنينة.

وتزامنًا مع هذه اللحظات الروحانية العظيمة واصلت بعثة حج القرعة المصرية تقديم كافة التيسيرات لحجاجها في عرفات من خلال توفير وسائل النقل والتأمين الطبي والخدمات اللوجستية التي تضمن أداء الشعائر في راحة وأمان وقد حرص أعضاء البعثة على التواجد الميداني مع الحجاج والتنسيق مع السلطات السعودية لتفويج الحجاج إلى مسجد نمرة في الوقت المحدد وضمان عودتهم إلى المخيمات بانسيابية.

كما تابعت البعثة المصرية أحوال كبار السن والمرضى عبر فرق طبية وإدارية متخصصة جرى توزيعها داخل المخيمات وعلى الطرق المؤدية إلى المسجد لمرافقة الحجاج وتقديم الدعم اللازم طوال فترة وجودهم في عرفات.

وأعرب عدد من الحجاج المصريين عن سعادتهم الغامرة بهذه التجربة الروحية، مؤكدين أن التنظيم والتيسيرات المقدمة من بعثة القرعة أضفت أجواء من الطمأنينة وساعدتهم على أداء الركن الأعظم بكل يسر وهدوء في هذا اليوم المشهود.

وتستمر البعثة في جهودها مع اقتراب موعد النفرة إلى المزدلفة، حيث تستعد لنقل الحجاج وسط إجراءات محكمة لمواصلة أداء المناسك بأمان.