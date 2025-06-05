شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمات البيطرية: ذبح مجانى وآمن للأضاحى وفق الشروط الشرعية والصحية والان مع تفاصيل الخبر

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على جهود الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك، من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، لضمان توفير خدمة ذبح مجانية وآمنة للأضاحي، مع التشديد على تطبيق كافة الاشتراطات الشرعية والصحية.

ونشر مركز المعلومات سلسلة من الفيديوهات للقاء مع الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والذي أوضح أن جميع المجازر الحكومية المنتشرة في المحافظات تم تجهيزها بالكامل، بما يشمل إصلاح أدوات الذبح وتوفير المطهرات والمستلزمات الضرورية، إلى جانب تعزيز فرق العمل بأطباء بيطريين للإشراف الكامل على عمليات الذبح والتأكد من سلامة الإجراءات.

وأشار رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إلى إعلان حالة الطوارئ قبل أيام من العيد، بالتنسيق مع قطاع التفتيش على الحيوانات، وذلك لإحكام الرقابة على الأسواق، ومنع أي عمليات ذبح عشوائي خارج المجازر المعتمدة، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة وسلامة اللحوم.

ومن أبرز ما تناولته الفيديوهات، الإعلان عن التنسيق الكامل مع المحافظين لتوفير خدمة الذبح المجاني للمواطنين داخل المجازر الحكومية، دون فرض أي رسوم، في خطوة تهدف إلى تشجيع الذبح الآمن والمراقب بيطريًا، بعيدًا عن العشوائية وما يترتب عليها من مخاطر صحية وبيئية.

وشدد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية على أهمية الالتزام بالشروط الشرعية للأضحية، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون الأضحية سليمة صحيًا ونشطة وذات مظهر جيد، وأن تكون عيونها صافية وجلدها لامعًا، إذ تُعد هذه المؤشرات ضرورية لضمان قبول الأضحية شرعًا وتحقيق الغايات الدينية والاجتماعية المرتبطة بها.

ودعا رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية المواطنين إلى الالتزام بالذبح داخل المجازر الحكومية المجانية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل إجراءً جوهريًا للوقاية من الأمراض، والحفاظ على البيئة، وتطبيق معايير الذبح الشرعي والبيطري على الوجه الأكمل.

كما ناشد المواطنين بضرورة تحري الدقة في اختيار الأضاحي والتأكد من توافر الشروط الصحية والشرعية فيها، لضمان أداء هذه الشعيرة العظيمة بما يليق بمقاصدها، وبما يحافظ في الوقت نفسه على سلامة المجتمع وجودة اللحوم المقدمة للمستهلكين.