شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرازيل: الاعتراف بدولة فلسطينية واجب أخلاقى والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، أن الاعتراف بدولة فلسطينية واجب أخلاقي، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكان الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، قد وصف الهجوم العسكري الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة بـ"الإبادة الجماعية"، وذلك خلال فعالية سياسية للحزب الاشتراكي البرازيلي .

وقال دا سيلفا "إنها حرب لا يريدها حتى الشعب اليهودي، إنها إبادة جماعية، إنها انتقام، وحكومة تُعارض إنشاء دولة فلسطينية"، حسبما نقلت صحيفة أو جلوبو البرازيلية .

وأصدرت وزارة الخارجية البرازيلية بيانا يندد بقرار إسرائيل بالموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.