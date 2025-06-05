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رئيس البرازيل: الاعتراف بدولة فلسطينية واجب أخلاقى

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رئيس البرازيل: الاعتراف بدولة فلسطينية واجب أخلاقى

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد المجيد

الخميس، 05 يونيو 2025 03:03 م

قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، أن الاعتراف بدولة فلسطينية واجب أخلاقي، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكان الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، قد وصف الهجوم العسكري الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة بـ"الإبادة الجماعية"، وذلك خلال فعالية سياسية للحزب الاشتراكي البرازيلي .

وقال دا سيلفا "إنها حرب لا يريدها حتى الشعب اليهودي، إنها إبادة جماعية، إنها انتقام، وحكومة تُعارض إنشاء دولة فلسطينية"، حسبما نقلت صحيفة أو جلوبو البرازيلية .

وأصدرت وزارة الخارجية البرازيلية بيانا يندد بقرار إسرائيل بالموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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