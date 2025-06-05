شكرا لقرائتكم خبر عن الحجاج يتوجهون لمسجد نمرة لأداء صلاتى الظهر والعصر قصرا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

قدم الخليج 365 بثا مباشرا، لتأهب مسجد نمرة اليوم، لاستقبال جموع الحجاج القادمين من مشعر عرفات لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا، اقتداءً بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسط تنظيم رفيع المستوى وخطة أمنية وخدمية شاملة.

واكتسى المسجد، الواقع في الجهة الغربية من عرفات، حلة من الجلال والسكينة، حيث بدأ توافد الحجاج منذ ساعات الصباح الباكر، سعيًا لحجز أماكنهم داخل هذا المعلم الإسلامي التاريخي الذي يحتل مكانة خاصة في قلوب المسلمين، لكونه أحد أبرز معالم شعائر الحج في يوم عرفات المبارك.

وعملت الجهات المختصة على تنظيم الحشود داخل المسجد وساحاته الخارجية، حيث انتشرت فرق التوجيه والإرشاد، إلى جانب عناصر الأمن والدفاع المدني، في مشهد يعكس الجهود الجبارة لضمان راحة وسلامة الحجاج. كما تم تخصيص ممرات خاصة لذوي الاحتياجات وكبار السن، وتوفير خدمات التبريد والمياه في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وقبيل الأذان، ارتفعت أصوات الحجيج بالتكبير والدعاء، وامتزجت مشاعر الخشوع بالرهبة في هذا اليوم الفضيل. ومع دخول الخطيب لإلقاء خطبة عرفة، خيم الصمت والخشوع على المكان، ترقبًا لكلمات تمس القلوب وتبث الأمل والرحمة في نفوس الحاضرين.

في مسجد نمرة، تتلاقى القلوب وتتوحّد الأصوات، في مشهد يجسد وحدة المسلمين ووقوفهم بين يدي الله، متضرعين بقلوب خاشعة في أعظم أيام الدنيا..