شكرا لقرائتكم خبر عن طقس أول أيام عيد الأضحى 2025.. ارتفاع درجات الحرارة بأغلب الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، غدًا الجمعة 6 يونيو 2025، والذي يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت أنه يسود طقس حار إلى شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأشارت إلى أنه من المتوقع ظهور شبورة مائية من (8-4 صباحًا) على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ووسط سيناء ومدن القناة.

ولفتت إلى أنه من المتوقع نشاط رياح أحيانًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، مع وجود اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس، حيث من المتوقع أن تكون سرعة الرياح من (60:50) كم/س وارتفاع الأمواج من (3:2:5) متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 35 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 28 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 25 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 39 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 40 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 42 درجة.

الصغرى 26 درجة.



