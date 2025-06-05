شكرا لقرائتكم خبر عن خطبة عرفة وصلاة الظهر من مسجد نمرة ..بث مباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بدأت منذ قليل خطبة يوم عرفة فى مسجد نمرة، حيث يلقيها الشيخ الدكتور صالح بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، حيث توافد حجاج بيت الله الحرام قبيل خطبة عرفة، وسط أجواء روحانية مهيبة، استعدادًا لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا، اقتداءً بسنة النبي ﷺ.

انطلاق خطبة عرفة من مسجد نمرة بصوت الشيخ صالح بن حميد

وشهد المسجد انسيابية في حركة الدخول وتنظيمًا محكمًا من قبل الجهات المعنية، وسط خدمات متكاملة وفرها القائمون على شؤون الحج، لضمان راحة الحجاج وسلامتهم داخل المسجد وفي محيطه، مع توفير المياه والتهوية والمظلات، بما يتناسب مع طبيعة الأجواء.

ويُعد مسجد نمرة من أبرز المعالم في مشعر عرفات، حيث يُلقى منه خطاب الحج سنويًا، وتُقام فيه شعيرة عظيمة تُعدّ من ركائز هذا الركن الخامس من أركان الإسلام، وسط اهتمام بالغ من القيادة الرشيدة بتوفير أعلى درجات التنظيم والتيسير في هذا اليوم العظيم.