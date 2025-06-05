شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد تنفيذ خطة التأمين الطبي بمحافظات القناة ا والان مع تفاصيل الخبر

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جولة تفقدية مفاجئة بعدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، وذلك لمتابعة سير العمل، والاطمئنان على تنفيذ خطة التأمين الطبي الشامل خلال أيام عيد الأضحى المبارك وموسم الإجازات الصيفية بمحافظات إقليم القناة الساحلية.

وتفقد الدكتور أحمد السبكي خلال جولته الميدانية أقسام الطوارئ، والعيادات الخارجية، والرعايات المركزة، والأشعة، والصيدليات بمجمع الشفاء الطبي، ومستشفى السلام، ومستشفى الرمد التخصصي، حيث اطمأن على جاهزية الأقسام الحيوية لاستقبال الحالات الطارئة، ومدى الالتزام بالمعايير والإجراءات المنظمة للعمل داخل المنشآت. كما حرص على استطلاع آراء المترددين من المواطنين حول مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، مشددًا على أهمية تلبية احتياجات المرضى وتحقيق أعلى معدلات رضاء المنتفعين.

كما شملت الجولة زيارة مركز طب أسرة الجوهرة ومركز صحة أسرة عمر بن الخطاب، والعيادات المختلفة بهما، حيث أشاد الدكتور أحمد السبكي بما لمسه من جهود متميزة والتزام واضح من فريق العمل بمركز طب أسرة عمر بن الخطاب، ووجَّه بصرف مكافأة تشجيعية للعاملين تقديرًا لتفانيهم في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمواطنين.

وفي سياق متصل، عقد الدكتور أحمد السبكي اجتماعًا موسعًا مع قيادات فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد ومديري المنشآت الصحية، مؤكدًا أن بورسعيد تمثل نموذجًا يُحتذى به في كفاءة تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل، وأن ما تحقق بها من نجاحات سيتم تعميمه ونقل خبراته إلى محافظات المرحلة الثانية، لضمان تقديم خدمة صحية متميزة تقوم على الحوكمة، والكفاءة، وجودة الأداء.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى إصدار قرار بتشكيل لجنة عليا لتحسين تجربة المريض داخل منشآت الهيئة، مؤكدًا أن الارتقاء بتجربة المريض يبدأ من تطبيق معايير الانضباط، والتحول الرقمي الكامل للخدمات، والالتزام بالزي الرسمي، والمرور اليومي المنتظم، وإجراء الصيانة الدورية لكافة المعدات والأجهزة، وكل ما من شأنه تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق أعلى نسب الرضاء عن الخدمة الصحية المقدمة.

وأكد على رفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات التابعة للهيئة بمحافظات المرحلة الأولى، وتكثيف تواجد الأطقم الطبية، وجاهزية فرق الانتشار الطبي السريع، لضمان التعامل الفوري مع أي طارئ، كما راجع توافر الأدوية، والمستلزمات الطبية، والطعوم، والأمصال، وفصائل الدم ومشتقاتها، والتأكد من جاهزية المخزون الاستراتيجي. كما شدد على أهمية استمرار انعقاد غرف الطوارئ على مدار الساعة والتنسيق الكامل مع غرفة الأزمات المركزية بوزارة الصحة والسكان وهيئة الإسعاف المصرية.

وفي ختام جولته، أكد الدكتور أحمد السبكي أن منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد قدمت أكثر من 20 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، شملت خدمات الفحص والتشخيص والعلاج والجراحات المختلفة، من بينها أكثر من 200 ألف عملية جراحية باستخدام أحدث التقنيات الطبية، وبنسب نجاح وشفاء تضاهي المعدلات العالمية، مؤكدًا أن الهيئة مستمرة في مسيرتها لتقديم رعاية صحية متكاملة آمنة وذات جودة عالية تليق بالمواطن المصري.