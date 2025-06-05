شكرا لقرائتكم خبر عن تصل لـ40 درجة.. درجات الحرارة اليوم الخميس 5 يونيو 2025 بالقاهرة والمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

زادت معدلات البحث على محرك "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم الخميس 5 يونيو 2025 فى القاهرة ومحافظات القاهرة، الذي يوافق أول أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الخميس 5 يونيو 2025، يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مشيرة إلى أنه يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، موضحة درجات الحرارة المتوقعة بمدن وعواصم محافظات الجمهورية على النحو التالي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 22 والعظمى 35 درجة.

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 21 والعظمى 36 درجة.

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 21 والعظمى 36 درجة.

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 22 والعظمى 35 درجة.

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 20 والعظمى 33 درجة.

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 20 العظمى 35 درجة.

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 19 والعظمى 33 درجة.

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 20 والعظمى 33 درجة.

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 21 والعظمى 35 درجة.

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 20 والعظمى 34 درجة.

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 20 والعظمى 33 درجة.

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 21 والعظمى 27 درجة.

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 22 والعظمى 28 درجة

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 19 والعظمى 34

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 21 والعظمى 33

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 19 والعظمى 31

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 18 والعظمى 30

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 21 والعظمى 35

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 13 العظمى 33

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 12 والعظمى 30

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 22 والعظمى 33

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 21 والعظمى 33

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 28

درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 18 والعظمى 27

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 18 والعظمى 25

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 19 والعظمى 30

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 17 والعظمى 34

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 25 والعظمى 34

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 22 والعظمى 34

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 23 والعظمى 35

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 21 والعظمى 35

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 21 والعظمى 35

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 20 والعظمى 36

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 21 والعظمى 36

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 22 والعظمى 37

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 24 والعظمى 39

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 23 والعظمى 40

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 24 والعظمى 40

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 23 والعظمى 37

درجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 24 والعظمى 38

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع نشاط شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ونشاط رياح أحيانًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأوضحت أن هناك اضطرابًا في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، حيث من المتوقع أن تكون سرعة الرياح من (60:40) كم/س وارتفاع الأمواج من (3:2) متر.