شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: صوتك مسموع تلقت 138 ألف شكوى منذ انطلاقها حلت 98,6% منها والان مع تفاصيل الخبر

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريراً اليوم حول جهود مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر مايو 2025، والتى أطلقتها الوزارة فى أكتوبر 2018، كأحد أدوات التواصل المباشر مع المواطنين لتلقى الشكاوى والمقترحات والرد عليها بصورة سريعة، بما يعزز الثقة بين المواطن والإدارة المحلية، فى إطار حرص الحكومة على تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن مبادرة "صوتك مسموع" تواصل أداء دورها الفعال كحلقة وصل بين المواطنين والوزارة، من خلال استقبال الشكاوى والاستفسارات والرد عليها بسرعة وشفافية، حيث نجحت المبادرة منذ انطلاقها وحتى الآن فى تلقى نحو 881423 ألف رسالة من المواطنين عبر مختلف قنوات التواصل، تضمنت أكثر من 138,6 ألف شكوى، تم حل 136,7 شكوى منها، بنسبة إنجاز بلغت 98,6%، وجارٍ العمل على الانتهاء من المتبقي.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن شهر مايو 2025 شهد استقبال 7456 رسالة، تضمنت 1345 شكوى، تم حل 1136 شكوى منها بنسبة 84.5%، وجارٍ التعامل مع 209 شكوى متبقية ، مشيرة إلى أن خدمات المبادرة تعمل من خلال وسائل متعددة تشمل: رقم الواتس آب (01200353111)، وصفحة "صوتك مسموع" على فيسبوك، والبريد الإلكتروني، والخط الساخن (15330).

وأضافت د.منال عوض، أن أبرز الشكاوى التى وردت للمبادرة خلال الشهر الماضى تمثلت فى شكاوى الإشغالات التى بلغ عددها 364 شكوى، تليها شكاوى القمامة 317 شكوى، ثم مخالفات البناء 312 شكوى، بالإضافة إلى 303 شكوى بشأن التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، فضلًا عن 14 شكوى خاصة بالفساد وعدد 35 شكوى خاصة بتعريفة الركوب وزيادة الأسعار، والتى تم توجيهها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن خدمة الواتس آب تلقت 3640 رسالة، منها 1104 شكوى تم حل 938 شكوى بنسبة 85% وجارى حل 166 شكوى ، كما تلقت صفحة فيسبوك 2910 رسالة، تضمنت 153 شكوى، تم حل 132 شكوى منها بنسبة 86.3%، وجارى حل 21 شكوى، فيما بلغ عدد المتابعين للصفحة 98,784 متابعًا، فيما تلقى البريد الإلكترونى 906 رسالة، منها 88 شكوى تم حل 66 شكوى، واستقبل الخط الساخن 1096 اتصالًا تليفونيًا تناولت بلاغات اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى المقدمة وبلاغات عن البناء المخالف وحالات تعدى على أراضى زراعية وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافظات لاتخاذ اللازم .

