شكرا لقرائتكم خبر عن طقس عيد الأضحى 2025.. ارتفاع درجات الحرارة بأغلب الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين عن حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، في الفترة من الخميس 5 يونيو 2025 إلى الإثنين 9 يونيو 2025.

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس خلال فترة إجازة عيد الأضحى ارتفاعًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (4:2) درجات لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية (29:26)، القاهرة الكبرى (36:35)، جنوب البلاد (42:36).

وأوضحت أن هذه الفترة يسودها طقس حار إلى شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأشارت إلى أنه من المتوقع نشاط شبورة مائية من (7:4 صباحًا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، مع نشاط رياح على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في الفترة من الخميس 5 يونيو 2025 إلى الإثنين 9 يونيو 2025، على النحو التالي:

الخميس 5 يونيو 2025

القاهرة والوجه البحري العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة، السواحل الشمالية العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة، شمال الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة، جنوب الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة.



الجمعة 6 يونيو 2025

القاهرة والوجه البحري العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة، السواحل الشمالية العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة، شمال الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة، جنوب الصعيد العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.



السبت 7 يونيو 2025

القاهرة والوجه البحري العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة، السواحل الشمالية العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة، شمال الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، جنوب الصعيد العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.



الأحد 8 يونيو 2025

القاهرة والوجه البحري العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة، السواحل الشمالية العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، شمال الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، جنوب الصعيد العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.



الإثنين 9 يونيو 2025

القاهرة والوجه البحري العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة، السواحل الشمالية العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، شمال الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة، جنوب الصعيد العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.