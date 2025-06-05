شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط وزير الخارجية والهجرة فى أسبوع.. لقاءات وزيارات واتصالات مكثفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج على مدى الأسبوع سلسلة مكثفة من اللقاءات والزيارات والإجتماعات فى إطار التحركات المنسقة التى تقوم بها الدبلوماسية المصرية على كافة محاور العمل الدبلوماسى.

ونشرت وزارة الخارجية والهجرة اليوم الخميس، إنفوجرافا يبرز نشاط الوزير عبد العاطي خلال الأسبوع الماضى الذى استهله بعقد مباحثات مع سكرتير عام الأمم المتحدة السابق، كما استضاف الوزير عبد العاطى إجتماعاً للآلية الثلاثية لدول الجوار حول ليبيا مع نظيريه الجزائري والتونسي.

وأجرى وزير الخارجية مشاورات سياسية مع وزير خارجية جامبيا، والتقى مع السيناتور تيم شيهي عضو لجنة الخدمات العسكرية بمجلس الشيوخ الأمريكي.

وفى إطار الجهود الحثيثة التى تقوم بها مصر للوصول إلى وقف إطلاق النار فى قطاع غزة.. شارك وزير الخارجية فى اجتماع اللجنة الوزارية العربية- الإسلامية مع العاهل الأردنى بعمان، كما شارك فى اجتماع اللجنة مع الرئيس الفلسطيني.

ومن جانب آخر.. اجتمع الوزير عبد العاطي خلال تواجده بالعاصمة الأردنية مع المبعوث الأممي لليمن.

من ناحية أخرى.. تلقى وزير الخارجية إتصالاً هاتفيا من كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والشرق الأوسط والمستشار رفيع المستوى لإفريقيا.

كما جرى اتصال هاتفى بين وزير الخارجية والهجرة مع مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط.

من جانب آخر.. عقد الوزير عبد العاطي مشاورات سياسية بالقاهرة مع وزير خارجية إيران، والتقى بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفى إطار العلاقات الاستراتيجية التى تربط بين مصر والهند.. استقبل وزير الخارجية الوفد البرلماني الهند رفيع المستوى الذى قام بزيارة إلى القاهرة.

ومن ناحية أخرى.. أجرى وزير الخارجية مشاورات سياسية مع وزير خارجية بنين.

كما تلقى الدكتور عبد العاطي إتصالا هاتفيا من وزيرة خارجية إستراليا.

والتقى وزير الخارجية كذلك مبعوث الحكومة الصينية الخاص للشرق الأوسط، كما استقبل وزير خارجية اليونان.