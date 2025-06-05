شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب الـ16.. من سيلقى خطبة عرفة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلقى الشيخ الدكتور صالح بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، خطبة عرفة اليوم من مسجد نمرة ؛ حيث كان رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ قد أعلن عن صدور التوجيهات الملكية باختيار الشيخ الدكتور صالح بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، لإلقاء "خطبة عرفة" من مسجد نمرة؛ ليصبح الخطيب الـ 16 من خطباء "عرفة " فى العهد السعودى.

صالح بن عبد الله ابن حميد هو داعية وخطيب سعودي، وأستاذ جامعي، عضو هيئة كبار العلماء السعودية، شغل منصب رئيس مجلس الشورى خلال الفترة من عام 2002م حتى تعيينه رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء عام 2009، واستمر في منصبه حتى عام 2012م حين أُعفي وعُين مستشارًا في الديوان الملكي، و فاز بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام 2016.

ويستعد مسجد نمرة لاستقبال 1.5 مليون حاج اليوم للاستماع إلى خطبة عرفة التى تُنقل بـ 35 لغات مختلفة ؛ حيث أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي إتاحة خدمة الاستماع إلى خطبة يوم عرفة لعام 1446هـ، مترجمة بـ 35 لغات، لتمكين الحجاج من الاستفادة من معاني الخطبة بلغاتهم الأم، في إطار سعيها الدائم لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير أداء مناسكهم، وتصل إلى 5 ملايين مستفيد.