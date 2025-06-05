شكرا لقرائتكم خبر عن رعاية خاصة لأسر شهداء الشرطة على صعيد عرفات الطاهر والان مع تفاصيل الخبر

فى لمسة وفاء وتقدير لمن قدّموا أرواحهم فداء للوطن، حظيت أسر شهداء الشرطة المشارِكة فى موسم الحج لهذا العام برعاية خاصة ومتكاملة من الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية ورعاية أسر الشهداء بوزارة الداخلية، وذلك أثناء وقوفهم على صعيد جبل عرفات، لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج.

وحرصت الإدارة، على توفير كافة أوجه الدعم والخدمات لأسر الشهداء، حيث تم تخصيص فرق متابعة ميدانية ترافقهم منذ انطلاقهم من مقر إقامتهم حتى مخيماتهم في عرفات، وتعمل على تلبية جميع احتياجاتهم دون أى تأخير.

وتم تخصيص أماكن مستقلة لأسر الشهداء مزودة بوسائل الراحة والتبريد، بالإضافة إلى تقديم وجبات غذائية ومياه مبردة طوال اليوم، إلى جانب وجود فرق طبية لمتابعة الحالات الصحية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة .

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية بتقديم أعلى درجات الرعاية والتكريم لأسر الشهداء، إيمانًا بأن ما قدمه أبناؤهم من تضحيات يستوجب الوفاء والدعم المستمر، خاصة في هذه المناسبات الدينية العظيمة.

وأعربت أسر الشهداء عن امتنانها لهذه اللفتة الكريمة، التي تعكس مدى التقدير والعرفان الذي توليه وزارة الداخلية لتضحيات أبنائها، مؤكدين أن هذه الرعاية خففت عنهم الكثير ومكنتهم من أداء مناسك الحج في أجواء من الطمأنينة والروحانيات العالية.