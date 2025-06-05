شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات ترصد رحلة صراع عائلة نوال الدجوى بسبب الميراث.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى تطور جديد شهدت قصة صراع أحفاد الدكتورة نوال الدجوى على الميراث انفراجه، خاصة بعد إعلان الأسرة فى بيان، أن الورثة يسلكون طريق التسوية بنية صافية، وبقلب مفتوح للتسامح في الحقوق التى يجوز فيها التسامح، إلا أن حقوق الميراث والاعتبار الأسرى يجب أن تبنى على أساس "لكل إنسان ما له وعليه ما عليه".

وفى السطور التالية نرصد القصة الكاملة لصراع أحفاد نوال الدجوى:

1- صراع أحفاد الدكتورة نوال الدجوى بدأ فى عام 2023 الماضى ووصل عدد القضايا بين الطرفين إلى أكثر من 50 قضية تتنوع بين مدنى وجنائى وأسرة وشرعى.

2- فى 19 مايو الماضى حررت الدكتورة نوال الدجوى محضرا فى قسم شرطة أول وثالث أكتوبر تتهم فيه أحفادها أحمد وعمرو الدجوى بسرقة 50 مليون جنيه و350 ألف إسترلينى و15 كيلو ذهب من ثلاث خزان داخل شقة تملكها فى منطقة أكتوبر.

3- تسلّمت النيابة العامة صورة من محضر الشرطة، وقررت انتداب خبير المعمل الجنائى لمعاينة الشقة والثلاث خزان، التى تبين خلوها من الأموال والذهب بعد فتحها أمام الدكتورة نوال الدجوى.

4- بعد المعاينة ورفع البصمات وجمع الكاميرات وطلب تحريات المباحث، تم استدعاء ماما نوال لسماع أقوالها.

5- استدعت أحمد الدجوى - قبل وفاته بأيام- وشقيقه عمرو ومواجهتهم بالاتهامات الموجهه لهما والتى نفاها الاثنين مؤكدين أنهما لم يزورا تلك الشقة منذ فترة كبيرة.

6- تواصل النيابة التحقيق فى بلاغ السرقة وتستمع لكافة الأطراف للوقوف على حقيقة البلاغ.

‎7- الداخلية تصدر بيان بوفاة الدكتور أحمد الدجوى عن طريق الانتحار مسخدما سلاح نارى وإطلاق عيار نارى على نفسه.

‎8- الدكتور عمرو الدجوى شقيق أحمد يتهم الاحفاد البنات بأنهما وراء قتله وأنه لن يترك حق شقيقه.

‎9- الدكتور محمد شحاته محامى الدكتورة نوال الدجوى وحفيدتيها أعلن عن عقد جلسة صلح بين طرفى النزاع الدكتور عمرو الدجوى والأحفاد الإناث إنجى ومهيتاب استمرّت لأكثر من 4 ساعات واتفقا فيها على تسوية كافة النزاعات.

‎10- يجرى حاليا عقد اجتماعات بين فريقى دفاع الطرفين للوصول لصيغة عادلة لتسوية كافة النزاعات.