شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجه رسائل مهمة للمصابين بحمى وضيق تنفس أثناء الحج.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يجب طلب الرعاية الصحية إذا كنت مصابًا بالحمى أو السعال أو ضيق التنفس.

وتابعت وزارة الصحة، أنه لا تتأخر فى طلب الاستشارة من البعثة الطبية فى حالة الشعور بأى أعراض مرضية.

وقالت إنه يجب تناول الأدوية وفقًا لإرشادات الطبيب إذا كنت تعانى من أى أمراض، مشيرة إلى أنه يجب البقاء بمكان الإقامة فى حالة الشعور بأى أعراض مرضية.

واستكملت الوزارة، أن فرق البعثة الطبية المصرية للحج متواجدة فى مقرات إقامة الحجاج المصريين لتقديم الرعاية الطبية لهم.