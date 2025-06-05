شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يحظر على مواطنى 12 دولة السفر للولايات المتحدة.. بينهم 4 دول عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الرئيس دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا يحظر السفر من عدة دول إلى الولايات المتحدة بينها 4 دول عربية، مشيرا إلى مخاطر أمنية.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فجر اليوم الخميس، أن الحظر يقيد دخول مواطني 12 دولة بشكل كامل، وهي: أفغانستان، بورما، تشاد، الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن.

وأشارت إلى أن الرئيس ترامب سيفرض حظرًا جزئيًا على مواطني 7 دول، وهي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توجو، تركمانستان، وفنزويلا.

ويتضمن الإجراء استثناءات للمقيمين الدائمين الشرعيين، وحاملي التأشيرات الحالية، وفئات معينة من التأشيرات، والأفراد الذين يخدم دخولهم المصالح الوطنية الأمريكية.