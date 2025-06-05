شكرا لقرائتكم خبر عن 78% من القراء يطالبون بتكثيف حملات الرقابة على المجازر أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الرقابة على المجازر خلال أيام عيد الأضحى، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على المجازر خلال أيام عيد الأضحى.

وأيد 78% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على المجازر خلال أيام عيد الأضحى، بينما عارض 22% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على المجازر خلال أيام عيد الأضحى.



