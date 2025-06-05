أخبار مصر

شواطئ الإسكندرية تتزين لعيد الأضحى.. أجواء ربيعية وخطة رقابية مشددة (صور)

0 نشر
0 تبليغ

  • شواطئ الإسكندرية تتزين لعيد الأضحى.. أجواء ربيعية وخطة رقابية مشددة (صور) 1/4
  • شواطئ الإسكندرية تتزين لعيد الأضحى.. أجواء ربيعية وخطة رقابية مشددة (صور) 2/4
  • شواطئ الإسكندرية تتزين لعيد الأضحى.. أجواء ربيعية وخطة رقابية مشددة (صور) 3/4
  • شواطئ الإسكندرية تتزين لعيد الأضحى.. أجواء ربيعية وخطة رقابية مشددة (صور) 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن شواطئ الإسكندرية تتزين لعيد الأضحى.. أجواء ربيعية وخطة رقابية مشددة (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإسكندرية -أحمد الزغبى

الخميس، 05 يونيو 2025 06:00 ص

تشهد محافظة الإسكندرية، استعدادات مكثفة على الشواطئ لاستقبال الزائرين فى عيد الاضحى خاصة مع اعتدال حالة الطقس وسيطرت الأجواء الربيعية الدافئة على شواطئ الإسكندرية.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بقيادة العميد أحمد ابراهيم استعداداتها لإستقبال عيدالأضحى، وأن هناك خطة لإنتشار كل مفتشى الإدارة على كل شواطئ الإسكندرية بقطاعيها الشرقى والغربى وكذلك مرور مفتشى السياحة على الكافتيريات والمحال العامة التابعة لرقابه واشراف الإدارة للتأكد من عدم إقامة أى حفلات دون الحصول على تصديق من الادارة وذلك لتحقيق أقصى درجات الانضباط وحل أى مشكلة فور حدوثها طبقا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، حيث تتألق شواطئ الإسكندرية هذا الموسم بمظهر مختلف يضع عروس البحر المتوسط فى المكانة التى تستحقها وكانت أول وأهم التعليمات هى تطوير شواطئ الإسكندرية والقضاء على كافة الظواهر والصور العشوائية.


وتم التنسيق مع الأحياء لإصدار توجيهاتهم لإدارات:

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا