شكرا لقرائتكم خبر عن شواطئ الإسكندرية تتزين لعيد الأضحى.. أجواء ربيعية وخطة رقابية مشددة (صور) والان مع تفاصيل الخبر

تشهد محافظة الإسكندرية، استعدادات مكثفة على الشواطئ لاستقبال الزائرين فى عيد الاضحى خاصة مع اعتدال حالة الطقس وسيطرت الأجواء الربيعية الدافئة على شواطئ الإسكندرية.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بقيادة العميد أحمد ابراهيم استعداداتها لإستقبال عيدالأضحى، وأن هناك خطة لإنتشار كل مفتشى الإدارة على كل شواطئ الإسكندرية بقطاعيها الشرقى والغربى وكذلك مرور مفتشى السياحة على الكافتيريات والمحال العامة التابعة لرقابه واشراف الإدارة للتأكد من عدم إقامة أى حفلات دون الحصول على تصديق من الادارة وذلك لتحقيق أقصى درجات الانضباط وحل أى مشكلة فور حدوثها طبقا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، حيث تتألق شواطئ الإسكندرية هذا الموسم بمظهر مختلف يضع عروس البحر المتوسط فى المكانة التى تستحقها وكانت أول وأهم التعليمات هى تطوير شواطئ الإسكندرية والقضاء على كافة الظواهر والصور العشوائية.

وتم التنسيق مع الأحياء لإصدار توجيهاتهم لإدارات: