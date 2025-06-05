شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: الدولة تدعم توطين صناعة اللقاحات والأمصال الحيوية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان أن الدولة المصرية تدعم توطين صناعة الأمصال و اللقاحات الهامة والحيوية.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان على هامش فاعليات تسلم مصر شهادة تحقيق الهدف الإقليمى للسيطرة على فيروس بى إن البرنامج الموسع للتطعيمات يُعد من الركائز الأساسية في تحقيق هذا الإنجاز، بفضل تغطيته المرتفعة وتخطيطه المنهجي وتكامله بين الفرق المركزية والميدانية، حيث فاقت نسبة التغطية التطعيمية 95%،

وأشار إلى أن جهود الدولة تركزت على إتاحة التطعيم ضد فيروس B مجاناً لكل المواليد في مصر، من المصريين وغير المصريين، مع توفير جرعة الميلاد خلال الساعات الأولى من عمر الطفل، وتقديم الأمينوجلوبيولين المناعي للمواليد من أمهات يحملن الفيروس، لحمايتهم من العدوى.



وأضاف أن التجربة المصرية تثبت أن التكامل المؤسسي هو السبيل الأمثل لتحقيق الأهداف الصحية القومية، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز لا يمثل تقدماً طبياً فحسب، بل التزاماً أخلاقياً وإنسانياً تجاه صحة المواطن.



