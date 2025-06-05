شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يهنئ الرئيس السيسى وشعب مصر العظيم بمناسبة حلول عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وأعضاء وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، والشعب المصرى العظيم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيده على مصر وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على الشعب المصرى العظيم دوام الأمن والسلام والاستقرار.