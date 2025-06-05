شكرا لقرائتكم خبر عن والدة شيكا ترفض 108 آلاف جنيه.. أبرز ما جاء فى بيان أرملة إبراهيم شيكا والان مع تفاصيل الخبر

أصدر وكيل هبة التركي، أرملة المرحوم إبراهيم شيكا لاعب نادي الزمالك السابق، بيانا عن موكلته، حيث تضمن أنه "ظهرت عقب وفاة زوج موكلتنا حملة شرسة ضدها نالت من سُمعتها وسُمعة اللاعب رحمه الله ووسمها البعض بأمور غير صحيحة وليس لها أي علاقة بالواقع أو الحقيقة بل نصبوا أنفسهم حكماً عليها وعلى زوجها رحمه الله، بل وأغفلوا قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ)".

وأشار البيان إلى أنه بناء على تلك الحملة الشرسة التى نالت من سمعة موكلتنا كان لزاماً علينا توضيح بعض الأمور:

أولا: تم تحرير العديد من البلاغات بمباحث الإنترنت ضد صانعي المحتوى الذين قاموا بنشر مقاطع تحمل في طياتها عبارات سب وقذف وتشهير واتهامات لموكلتنا على خلاف الواقع والحقيقة.

ثانيا: تقدمت موكلتنا بطلب للنيابة العامة "الولاية على المال" واستصدرت قرار وصاية على صغارها من زوجها المتوفى إلى رحمة مولاه.

ثالثا: إن تركة المتوفى إلى رحمة مولاه تقتصر على شقة تقيم فيها موكلتنا وصغارها نصيب أم المتوفى السدس، قيمة تلك الشقة حوالي ستمائة وخمسون ألف جنيه، قامت موكلتي بعرض مبلغ وقدره مائة وثمانية آلاف جنيه، إلا أنها رفضت، وعلى الرغم من ذلك تم إثبات تركة المتوفى إلى رحمة مولاه بمادة الوصاية الصادر بشأنها قراراً بتعيين موكلتنا واصية بلا أجر على أموال صغارها.

رابعا: بشأن ما أثير على لسان البعض من اتهامات لموكلتنا جار اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

واختتم وكيل أرملة المرحوم إبراهيم شيكا البيان بأنه "نهيب بصانعى المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي والصحفيين تحرى الدقة فيما يتم عرضه، وبعدم ذكر أو الحديث عن موكلتنا دون تحرى الدقة، وإلا سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان حقوقها".