شكرا لقرائتكم خبر عن من 6 ص حتى منتصف الليل.. الفيوم تحظر مرور النقل الثقيل بهذه الطرق (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، المحاور المرورية الجديدة لمدينة الفيوم، والتى تتضمن منع سير سيارات النقل الثقيل والمقطورات على ثلاثة طرق رئيسية من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

والطرق الثلاث هي: "طريق القاهرة الفيوم بداية من ميدان عبد المنعم رياض حتى المدخل الأول لمنطقة كوم أوشيم الصناعية جهة القاهرة، والعكس، والطريق السياحى لبحيرة قارون من مفارق بركات حتى نهاية الطريق بمركز يوسف الصديق، وطريق اللاهون بنى سويف الزراعى وذلك من ميدان النخيل، الطريق الدائرى حتى اللاهون "ذهابًا وعودةً".

كما شمل القرار منع سير سيارات النقل الثقيل والمقطورات بطريق دمو الفيوم، من تقاطع الطريق الدائرى مع طريق دمو حتى طريق أسيوط الغربى "ذهابًا وعودة" من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة الرابعة مساءً.

كان محافظ الفيوم قد أصدر القرار رقم 28 لسنة 2025 والمعدل بالقرار رقم 112 لسنة 2025، بتشكيل لجنة لدراسة وتعديل المحاور المرورية الجديدة بمدينة الفيوم، برئاسة الدكتور محمد التونى نائب المحافظ، وعضوية كل من وكيل إدارة المرور بالفيوم، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ونائب مدير المركز الإقليمى لتخطيط شمال الصعيد، ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام، ومهندسة من الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام، ومدير إدارة المواقف، ورئيس وحدة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة.

تحذير محافظة الفيوم للسيارات