شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت فى طريقة حسابها.. لماذا تصل نفقة متعة بعض المطلقات لملايين الجنيهات؟ والان مع تفاصيل الخبر

نفقة المتعة تعتبر مبلغ مالى يقدم من الزوج إلى الزوجة بعد الطلاق، تعويضًا عن الأضرار التى لحقت بها بسبب الطلاق، ووسيلة لحماية حقوقها وضمان كرامتها بعد الطلاق، وتقدر تلك النفقة بناء على مدة الزواج، ووضع الزوج المالى، وطبيعة الطلاق-هل كان الطلاق بطلب الزوج أم الزوجة-.

وخلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات القانونية لاستحقاق نفقة المتعة وكيفية تقديرها ولماذا يختلف قيمتها بالنسبة لبعض المطلقات لتصل إلى ملايين الجنيهات فى حين تصل نفقة البعض الأخر إلى عشرات الآلاف.

- نفقة المتعة هى مبلغ من المال تحصل عليه الزوجة بعد الطلاق كتعويض وجبر خاطر المطلقة، وفقًا لما ورد فى القانون.

- الزوجة تستحق نفقه المتعة بسبب حق الزوج فى احتباس الزوجة فى عصمته، ومن ثم حدوث الطلاق الذى لا ذنب ولا سبب للزوجة فيه.

- نفقة المتعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل ويجوز فرض المتعة لمدة أكبر من ذلك حسب حالة المطلق المالية والاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجية وقد تصل قيمة النفقة إلى ملايين الجنيهات لزوجات فى حين نفقة زوجات أخريات تقدر بعشرات الألاف.

- تحسب مبلغ نفقه المتعة بالسنوات وهى -النفقة الطبيعية- التى تكفى احتياج الزوجة شهريا مضروب فى عدد شهور المدة.

- يشترط أن يكون الزوج قد دخل بزوجته ليكون من حقها الحصول على تلك النفقة.

- يمكن للزوجة إقامة دعوى أمام محكمة الأسرة للمطالبة بنفقة المتعة بعد تقديم طلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية.

- يمكن تقسيط نفقة المتعة إذا لم يتمكن الزوج من سداد المبلغ بالكامل.

- النفقات لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء ففى حالة وفاة الزوج يجوز أن تستحصل مطلقته على مبلغ النفقة باعتباره دين على التركة.