شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة أسواق اليوم الواحد فى أحياء ومراكز الجيزة ومواعيد عملها والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت محافظة الجيزة، المرحلة الثانية من أسواق اليوم الواحد للسلع الأساسية والخضروات والفواكه واللحوم والدواجن والمستلزمات المنزلية، على مستوى كافة أحياء ومراكز ومدن المحافظة، وذلك بإجمالي 19 سوقًا.

وتضم الأسواق التي تم تشغيلها أسواقًا لليوم الواحد تُنظم بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وأخرى تم إنشاؤها بالجهود الذاتية وتعمل طوال أيام الأسبوع، لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين، نوضح عناوينها ومواعيد عملها في السطور التالية:

أولًا: عناوين أسواق اليوم الواحد في أحياء محافظة الجيزة ومواعيد عملها.

- حي الطالبية

عنوان السوق: السوق الحضاري بشارع حسن محمد

أيام الانعقاد: طوال أيام الأسبوع.



- حي العمرانية

عنوان السوق: سور ساقية مكي بجوار محطة المترو

أيام الانعقاد: السبت.



- حي الهرم

عنوان السوق الأول: شارع حسن محمد الهرم قطاع كفر طهرمس.

عنوان السوق الثاني: ناصية المريوطية هرم بجوار الموقف الجديد.

أيام الانعقاد: طوال أيام الأسبوع.



- حي بولاق الدكرور

عنوان السوق: شارع فيصل الرئيسي بجوار البنك الأهلي.

أيام الانعقاد: طوال أيام الأسبوع.



- حي المنيرة الغربية

عنوان السوق: شارع المطار ميدان الشجرة.

أيام الانعقاد: الجمعة والسبت.



- حي إمبابة

عنوان السوق: شارع البوهي بجوار موقف البوهي.

أيام الانعقاد: الجمعة.



- حي جنوب الجيزة

عنوان السوق: أمام مدرسة أبو الهول القومية ميدان بميدان الجيزة.

أيام الانعقاد: الجمعة والسبت.



- حي العجوزة

عنوان السوق: ميدان الكيت كات.

أيام الانعقاد: طوال أيام الأسبوع.

ثانيًا: عناوين أسواق اليوم الواحد في مراكز ومدن محافظة الجيزة ومواعيد عملها.

- أبو النمرس

عنوان السوق: أمام كوبري العريشة بشارع أحمد بدوي.

أيام الانعقاد: طوال أيام الأسبوع.

- العياط

عنوان السوق: أرض المحلج - شارع شكري القوتلي.

أيام الانعقاد: الأحد.

- أطفيح

عنوان السوق: الوحدة المحلية بالقبابات.

أيام الانعقاد: السبت.

- أوسيم

عنوان السوق: كوبري الزيدية مدخل أوسيم.

أيام الانعقاد: السبت.

- البدرشين

عنوان السوق: شارع الجمهورية قصر الثقافة.

أيام الانعقاد: السبت.

- الصف

عنوان السوق: بجوار سنترال الصف.

أيام الانعقاد: الخميس.

- كرداسة

عنوان السوق: شارع البنك بمدينة كرداسة.

أيام الانعقاد: السبت والإثنين.

- منشأة القناطر

عنوان السوق: شارع محطة المياه.

أيام الانعقاد: الخميس.

- الواحات البحرية

عنوان السوق: أمام الوحدة المحلية للمركز.

أيام الانعقاد: طوال أيام الأسبوع.

- الحوامدية

عنوان السوق: منطقة أبو جبر.

أيام الانعقاد: طوال أيام الأسبوع.