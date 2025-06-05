شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يحظر إقامة شوادر الأضاحى واللحوم بالطرق العامة والان مع تفاصيل الخبر

حظر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، إقامة شوادر لعرض الذبائح الحية والأضاحى بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة لعدم إعاقة حركة المرور، وذلك بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، مشدداً على سرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة .

وأضاف محافظ القاهرة ،أن القاهرة استعدت لعيد الأضحى المبارك، حيث يتم فتح المجازر التابعة للمديرية تعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة العيد، كما تستقبل المجازر أضاحى المواطنين مجانا .

وطالب محافظ القاهرة هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة برفع مخلفات الذبح من الشوارع على الفور حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، وتحرير محاضر التلوث البيئي اللازمة .