شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ صوم الرسل 9 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لبدء صوم الرسل، أحد أقدم وأهم الأصوام، والذي يجسد روح الخدمة والالتزام الروحي، ويُعد هذا الصوم، الذي يبدأ يوم الإثنين الموافق 9 يونيو 2025، استمرارًا لتقليد رسخه آباء الكنيسة الأوائل، متبعين نهج السيد المسيح الذي استهل خدمته بالصوم والصلاة، مستندًا إلى الوعد الكتابي: "وتكونون لي شهودًا" (أعمال 1:8).

ويتساءل العديد من المسيحيين مع حلول عيد العنصرة عن موعد صوم الرسل ومدته. ويبدأ صوم الرسل عقب انتهاء فترة الخماسين المقدسة، التي تعقب عيد القيامة، ويستمر حتى يوم عيد الرسل الموافق 21 يوليو 2025.

وتتراوح مدة صوم الرسل بين 8 إلى 42 يومًا، حسب تاريخ عيد القيامة الذي يختلف كل عام. فإذا جاء عيد القيامة مبكرًا، يكون صوم الرسل أطول، وإذا تأخر، يقصر الصوم. لكن نهايته ثابتة في 5 أبيب بالتقويم القبطي، أي 12 يوليو بالتقويم الميلادي الشرقي.

يُصنف صوم الرسل ضمن أصوام الدرجة الثانية في الكنيسة، مثل صوم الميلاد وصوم العذراء، حيث يُسمح خلاله بتناول الأسماك والمأكولات البحرية، ما عدا يومي الأربعاء والجمعة. أما أصوام الدرجة الأولى، مثل الصوم الكبير وأيام الأربعاء والجمعة، فتتميز بانقطاع أشد وتناول مأكولات نباتية فقط.