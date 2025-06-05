شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: إدخال الطعام المناسب للطفل عند إتمامه 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن إدخال الطعام المناسب للطفل عند إتمامه 6 أشهر مع استمرار الرضاعة الطبيعية لمدة عامين

وتابعت وزارة الصحة والسكان : يحد من خطر الإصابة بأمراض سوء التغذية ومنها التقزم.

وأكدت أهمية الرضاعة الطبيعية والأغذية التكميلية التي يجب أن تبدأ بإدخالها لطفلك بعد 6 أشهر