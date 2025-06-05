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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: إدخال الطعام المناسب للطفل عند إتمامه 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالخميس، 05 يونيو 2025 01:00 ص
قالت وزارة الصحة والسكان إن إدخال الطعام المناسب للطفل عند إتمامه 6 أشهر مع استمرار الرضاعة الطبيعية لمدة عامين
وتابعت وزارة الصحة والسكان : يحد من خطر الإصابة بأمراض سوء التغذية ومنها التقزم.
وأكدت أهمية الرضاعة الطبيعية والأغذية التكميلية التي يجب أن تبدأ بإدخالها لطفلك بعد 6 أشهر
إدخال الطعام المناسب للطفل عند إتمامه 6 أشهر
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