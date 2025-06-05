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وزارة الصحة: إدخال الطعام المناسب للطفل عند إتمامه 6 أشهر

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الخميس، 05 يونيو 2025 01:00 ص

قالت وزارة الصحة والسكان إن إدخال الطعام المناسب للطفل عند إتمامه 6 أشهر مع استمرار الرضاعة الطبيعية لمدة عامين

وتابعت وزارة الصحة والسكان : يحد من خطر الإصابة بأمراض سوء التغذية ومنها التقزم.

وأكدت أهمية الرضاعة الطبيعية والأغذية التكميلية التي يجب أن تبدأ بإدخالها لطفلك بعد 6 أشهر


إدخال الطعام المناسب للطفل عند إتمامه 6 أشهر

 

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