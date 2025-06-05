شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الخميس 5-6-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالخميس، 05 يونيو 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس 5 يونيو فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:09 ص .
موعد صلاة الظهر 12:53 ص .
موعد صلاة العصر 29: 4 م .
موعد صلاة المغرب 7:54 م .
موعد صلاة العشاء 9:25 م .
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:09 ص .
موعد صلاة الظهر 12:58 م .
موعد صلاة العصر 4:37 م .
موعد صلاة المغرب 8:01 م .
موعد صلاة العشاء 9:35 م .
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:03 ص .
موعد صلاة الظهر 12:49 م .
موعد صلاة العصر 4:26 م .
موعد صلاة المغرب 7:51 م .
موعد صلاة العشاء 9:23 م .
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:06 ص .
وقت صلاة الظهر 12:41 م .
موعد صلاة العصر 4:11 م .
وقت صلاة المغرب 7:37 م .
وقت صلاة العشاء 9:05 م .
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:22 ص .
موعد صلاة الظهر 12:47 م .
موعد صلاة العصر 10: 4 م .
موعد صلاة المغرب 7:37 م .
موعد صلاة العشاء 9:01 م .
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