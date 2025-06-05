شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية يهنئ رئيس الوزراء وشيخ الأزهر بحلول عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدَّم الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بأسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وإلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإلى الوزراء، وكافة قيادات الدولة، وكبار رجالاتها، وإلى الشعب المصري العظيم؛ بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على المسلمين بالخير واليُمن والبركات.

واعرب مفتي الجمهورية، عن تطلعه إلى أن يكون هذا العيد المبارك فرصةً متجددة لتعميق معاني الإخاء ووحدة الصف بين أبناء الأمّة، ودعوةً صادقة للوقوف صفًّا واحدًا في مواجهة ما يحدق بها من تحديات، مستلهمين من شعائر العيد معاني البذل والعطاء، ومستمسكين بثوابتنا في نصرة المظلوم، والقيام بحقوق المستضعفين، وفي مقدمتهم أهلنا في غزة، الذين يُسجّلون بصبرهم وثباتهم صفحات من المجد في وجه عدوان لا يعرف للإنسانية حرمة.

مؤكدًا أن نصرة غزة ليست واجبًا شرعيًّا فحسب، بل هي مِحكٌّ حقيقيّ لضمير الأمَّة الحي، داعيًا الله تعالى أن يرفع عنهم البلاء، ويعيد للمسجد الأقصى وبيت المقدس الأمن والسلام، وأن يكتب لأمتنا العزة والنصر والتمكين.