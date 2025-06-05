شكرا لقرائتكم خبر عن ذبح الأضاحى مجانا فى القاهرة طوال العيد.. اعرف أماكن المجازر وساعات العمل والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة أن جميع المجازر الحكومية بالقاهرة ( الآلى ـ جيركوـ السلام ـ الممتاز ـ طره ـ حلوان ) تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام العيد لاستقبال أضاحى المواطنين بالمجان.

وأوضح محافظ القاهرة، أن الخدمة المجانية التى تقدمها تلك المجازر، تشمل تيسير الذبح للأهالى الراغبين فى ذبح الأضحية مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح، وتشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وللتأكد من سلامة اللحوم .



وأضاف محافظ القاهرة، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة مجازر القاهرة للعمل 24 ساعة وإلغاء الإجازات للعاملين بالمجازر من أطباء ومعاونين وعمال، وجميع الأطباء القائمين على التفتيش والدفع بأعداد إضافية من الأطباء البيطريين للعمل فى المجازر حتى انتهاء العيد لسرعة الأداء بالمجازر ومواجهة الزيادة فى عدد المذبوحات.



وشدد محافظ القاهرة، على ضرورة المتابعة والمرور المستمر على كافة المجازر للتأكد من استمرار جاهزيتها، والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية للتيسير على المواطنين، ولإحكام الرقابة على السلع المقدمة لهم.



وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه تم التنسيق بين مديريات الطب البيطرى، والصحة، والتموين لعمل حملات مشتركة للمرور على كافة منافذ البيع وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة والثلاجات، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، وإصدار التعليمات بالمجازر لاستقبال حيوانات الأضاحى للمواطنين وتيسير تقديم خدمة الذبح للأهالى الراغبين فى ذبح الأضحية طوال أيام العيد حيث تشمل الخدمة المجانية الكشف على الحيوان قبل الذبح والكشف على اللحوم والاستضافة لحين انتهاء الذبح والتجهيز ومكان انتظار السيارة.