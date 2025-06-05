شكرا لقرائتكم خبر عن خط سكة حديد جديد بالروبيكى لخدمة المدن الصناعية والموانئ بـ215 مليون يورو والان مع تفاصيل الخبر

تنفذ وزارة النقل مشروع خط سكة حديد يربط مدينة الروبيكى الصناعية بمدينة العاشر من رمضان حتى بلبيس بطول 63.5 كم، وهو ما يخدم المدن الصناعية بشكل أساسى وكذلك يعمل على ربطها بـ الموانئ البرية والجافة والبحرية، ويتم إنشاؤه من خلال شركات مصرية، وبتمويل مصرى أوروبى.



ويتم تمويل المشروع بالشراكة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، تبلغ تكلفة المشروع 215 مليون يورو، مقسمة إلى 105 مليون يورو مكون اجنبى، و المكون المحلى للمشروع ما يعادل 110 مليون يورو تقريبا".

ويجرى الآن إنشاء الجسور وتركيب القضبان وإنشاء محطات الركاب وشحن البضائع بمعرفة الشركات المصرية الوطنية المتخصصة واستشارى مصرى، ويتم تنفيذ خط مفرد فى المسافة من الروبيكى إلى نقطة التفرع للميناء الجاف بالعاشر من رمضان وإنشاء خط مزدوج فى المسافة من نقطة الميناء الجاف إلى مدينة بلبيس وحيث يقع على المسار عدد 23 عملا صناعيا (كبارى - أنفاق – برابخ).

ويساهم المشروع فى ربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية الجارى تنفيذهما بمدينة العاشر من رمضان بشبكة خطوط السكك الحديدية، وبالتالى سيتم ربط الميناء الجاف بالموانئ البحرية سواء موانئ السخنة والأدبية على البحر الأحمر أو موانئ بورسعيد ودمياط والإسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط كما سيتم ربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بالعاشر من رمضان بالميناء الجاف المخطط تنفيذه بجوار محطة العاصمة الإدارية للقطار الكهربائى السريع من خلال الطريق الدائرى الإقليمى حيث سيتم نقل كافة أنواع البضائع إلى جميع أنحاء الجمهورية عن طريق شبكة القطار الكهربائى السريع، مما سيؤدى إلى تعظيم حركة البضائع بين هذه الموانئ والمنطقة الصناعية الرئيسية بالعاشر من رمضان، حيث تعد المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من أكبر قلاع الصناعة على مستوى مصر والشرق الاوسط من حيث نوع وحجم الصناعات.

كما سيؤدى تشغيل الخط لخدمة الركاب والبضائع فى المساهمة فى تيسير حركة المواطنين العاملين بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، حيث أن حوالى 90% من العاملين فى المنطقة الصناعية بالمدينة قادمين من مدينة بلبيس ويستقلون حاليا وسائل مواصلات خاصة من بلبيس إلى العاشر من رمضان بالإضافة إلى المساهمة فى تقليل الازدحام المرورى الناتج عن تشغيل شاحنات البضائع وكذلك أتوبيسات النقل الخاصة بالعاملين.

بالإضافة إلى تقليل استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية الناتجة عن الشاحنات والأتوبيسات وكذلك الحد من الحوادث، ويأتى تنفيذ المشروع فى إطار تنفيذ ممر السخنة/ الاسكندرية اللوجيستى والذى يتكون من (ميناء السخنة / الخط الأول للقطار الكهربائى السريع/ الميناء الجاف بالعاشر من رمضان/ خط السكة الحديد " الروبيكى/ العاشر من رمضان / بلبيس" / ميناء الاسكندرية الكبير).