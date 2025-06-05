شكرا لقرائتكم خبر عن مدفوعة الأجر.. بدء إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص من اليوم وحتى الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ اليوم، الخميس، إجازة عيد الأضحى 2025، للعاملين بالقطاع الخاص، وتستمر حتى يوم الإثنين الموافق 9 من شهر يونيو عام 2025.

وقالت وزارة العمل، إن إجازة عيد الأضحى، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، مع التنبيه على أن يكون منح الإجازة والتشغيل خلالها عند الضرورة، وفقا للمادة (52) من قانون العمل والقرارات المنفذه له.

كانت قد أصدرت وزارة العمل، كتابا دوريا، بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعليه يلتزم رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة، ومديرى مديريات العمل - كلٌ فى حدود اختصاصه - بالعمل على نشر أحكام هذا "الكتاب" فى مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.

يأتى هذا الكتاب فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1803) لسنة 2025 بشأن إعتبار الفترة المذكورة إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين فى الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال، مع استمرار أعمال الامتحانات ـ إن وجدت ـ وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة،وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتقدم وزير العمل محمد جبران بخالص التهنئة إلى عمال وشعب مصر بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا أن يُعيده الله على مصر بالخير والبركات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.